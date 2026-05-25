Geçmişten günümüze uzanan köklü gelenek, bu yıl da dualar, birlik beraberlik mesajları ve çeşitli etkinliklerle hayat buldu.

Bölge halkının büyük önem verdiği OTSBAY geleneği, Dağıstan’dan Anadolu’ya taşınan tarihi ve kültürel mirasın yaşayan örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Nesilden nesile aktarılarak bugünlere ulaşan bu anlamlı gelenek, yalnızca bir kutlama olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmayı, bereketi ve kültürel hafızayı canlı tutan önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen OTSBAY Bahar Bayramı, toprağın yeniden canlanışını, tohumun bereketle buluşmasını ve umutların yeşermesini simgeleyen yönüyle dikkat çekiyor.

Doğayla insan arasındaki kadim bağın sembolü olarak görülen etkinlikte vatandaşlar, dualar eşliğinde bir araya gelerek baharın gelişini kutladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem baharın coşkusunu paylaştı hem de atalarından miras kalan bu köklü geleneğin yaşatılmasına katkı sundu.