Şirket tarafından yapılan açıklamada, özellikle bayram dönemlerinde artan enerji tüketimi ve yoğunluk göz önünde bulundurularak teknik ekiplerin güçlendirilerek 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı belirtildi. Bayram tatili süresince Arıza ekipleri ile çağrı merkezinin tam kapasiteyle hizmet vereceği ifade edilirken, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Kurban Bayramı süresince mesken abonelerini etkileyebilecek tüm planlı elektrik kesintileri ile bakım-onarım çalışmalarının iptal edildiği bildirildi. Böylece tüketicilerin bayramı huzur ve konfor içerisinde geçirebilmesi adına enerji sürekliliğinin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, bayram boyunca enerji altyapısının kesintisiz şekilde işletilmesi için saha koordinasyonunun anlık olarak sürdürüleceğini belirterek, olası arıza bildirimlerinin çağrı merkezi ve iletişim kanalları üzerinden hızlı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Şirket açıklamasında, “Tüketicilerimizin Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi için ekiplerimiz bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Kesintisiz enerji arzının sürdürülebilmesi adına tüm teknik ve operasyonel hazırlıklarımız tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.