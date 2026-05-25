Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, misafirlerine ikram etmek üzere en çok çikolatalı şekerler, karışık bayram şekerleri, lokum çeşitleri, akide şekeri ve draje ürünlere yöneliyor. Şekerleme satışı yapan işletmelerde özellikle bayrama sayılı günler kala yoğunluğun arttığı gözlemleniyor.

Sektör temsilcileri, bayram dönemlerinde artan taleple birlikte denetimsiz ve düşük kaliteli ürünlerin de piyasada daha fazla görülebildiğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Güvenilir işletmelerden alışveriş yapılmasının büyük önem taşıdığını belirten esnaf, satın alınacak ürünlerin son kullanma tarihi, içerik bilgileri ve ambalaj durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan bu yıl şekerleme fiyatlarının vatandaşları memnun ettiği belirtiliyor. Esnaf, şeker ve çikolata fiyatlarında geçen yıla oranla ciddi bir artış yaşanmadığını, hatta geçtiğimiz Kurban Bayramı dönemine kıyasla fiyatların daha dengeli bir seviyede seyrettiğini dile getirdi.

Fiyatlardaki istikrarın bayram alışverişlerine de olumlu yansıdığını belirten esnaf, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini kaydetti.