AKDO Saray Şubesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen program, kahvaltı organizasyonuyla başladı. Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve gelecek vizyonuna ilişkin katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Programda konuşan KABİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, derneğin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, Kahramanmaraş’ın sosyal, ekonomik ve kurumsal gelişimine katkı sunmayı hedefleyen güçlü bir yapı olarak yola çıktığını ifade etti. Ecerkale, Kahramanmaraşlı bürokratlar, iş insanları, yöneticiler ve akademisyenleri ortak bir çatı altında buluşturarak şehre değer katacak projelere imza atmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından KABİYAD üyeleri basın mensuplarına tek tek tanıtıldı. Soru-cevap bölümünde ise katılımcılar, derneğin faaliyet alanları, planlanan projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden buluşmada, KABİYAD’ın Kahramanmaraş ile güçlü bağlarını koruyarak şehrin kalkınmasına katkı sunacak projeler geliştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Yoğun katılımın olduğu program, sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.