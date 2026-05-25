Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yeni kıyafet ve ihtiyaç alışverişi için mağazaların yolunu tutarken, esnaf da artan yoğunluğa yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Özellikle çocuk giyimi, bayramlık kıyafetler ve ayakkabı reyonlarında hareketlilik dikkat çekiyor.

Giyim sektörü temsilcileri, bayrama yaklaştıkça alışveriş yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini ifade ederken, vatandaşların son günlere kalmadan ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını belirtti.

Çarşı esnafı, Kurban Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na kıyasla daha farklı bir alışveriş hareketliliği oluşturduğunu, buna rağmen özellikle bayram geleneğini sürdüren vatandaşların alışverişlerini ihmal etmediğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta bayram telaşı her geçen gün artarken, önümüzdeki günlerde çarşı ve mağazalardaki yoğunluğun zirveye ulaşması bekleniyor.