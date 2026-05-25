Milli Aile Haftası dolayısıyla yapılan açıklamalarda, ailenin toplumsal yapının temel taşı olduğu vurgulanırken, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında aile yapısının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede aileyi merkeze alan sosyal politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Aile; sevginin, merhametin, dayanışmanın ve millet olma bilincinin ilk öğrenildiği en güçlü yapıdır” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan da haftanın önemine dikkat çekerek güçlü aile yapısının, güçlü toplumun temelini oluşturduğunu söyledi. Çalğan, aile bağlarının korunması, toplumsal dayanışmanın artırılması ve aile kurumunun desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Milli Aile Haftası kapsamında Kahramanmaraş’ta eğitim programları, sosyal etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenleneceği öğrenildi. Gerçekleştirilecek etkinliklerle aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.