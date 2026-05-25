Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bayram süresince vatandaş yoğunluğunun yaşandığı noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir içi ve şehirlerarası yollar, alışveriş merkezleri, eğlence alanları, mezarlıklar, otogarlar ve umuma açık alanlarda denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Bayram boyunca kent genelinde 273 polis ve jandarma ekip aracı, 4 bin 341 kolluk personeli, 6 drone ve 1 dedektör köpek görev yapacak. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği bölgelerde ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kent merkezi ile 11 ilçenin farklı noktalarında yol uygulamaları gerçekleştiriliyor. Otobüs terminallerinde de denetimlerini sürdüren ekipler, sefer yapan yolcu otobüslerinde sürücü ve yolcuların güvenliğine yönelik kontroller yapıyor.

Yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabileceklerini hatırlatırken, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta alınan tedbirlerle Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçirilmesi hedefleniyor.