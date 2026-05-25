Kurban kesim sürecinin sağlıklı, güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla kent genelindeki kasaplar; bıçaklardan kıyma makinelerine, soğutma sistemlerinden kesim ekipmanlarına kadar tüm araç ve gereçlerini titizlikle bakım süreçlerinden geçiriyor. Bayram boyunca yaşanacak yoğun tempoya hazır hale gelmek için işletmelerde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran da şehir genelindeki kasap esnafını ziyaret ederek yaklaşan bayram öncesi kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde, esnafın hazırlık süreci yerinde incelenirken bayram mesaisine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kasaplar, Başkan Uyduran’a teşekkür ederek Kurban Bayramı öncesinde yoğun çalışma temposuna girdiklerini ve tüm hazırlıkları en iyi şekilde tamamlamak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise Aksu Haber’e yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Kurban ibadetinin uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğine dikkat çeken Uyduran, vatandaşların güvenilir ve tanıdıkları mahalle kasaplarını tercih etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Her meslek grubunun kendi uzmanlık alanında hizmet vermesi gerektiğinin altını çizen Uyduran, bayram sürecinin hem vatandaşlar hem de esnaf açısından sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.