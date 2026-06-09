Ebrar Sitesi karşısında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, sürücünün dikkati sayesinde yol kenarına çekildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde bulunan bir ahırda çıkan yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çevreye sıçraması engellenirken, olayda yine can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.