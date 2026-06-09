Mahalle içerisinde faaliyet gösteren kurslarda eğitim alan kadınların aylar süren emeklerinin sergilendiği etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tavşantepe Mahallesi’nde kurulan sergide, kadınların sabırla işlediği dikiş, nakış ve el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her bir eser, yalnızca bir el işi ürünü olmanın ötesinde; üretimin, azmin ve kadın emeğinin güçlü bir yansıması olarak dikkat çekti.

Serginin açılış törenine AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri, kadın kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini birlikte keserek etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından sergi alanını gezen davetliler, stantlarda sergilenen ürünleri yakından inceleyerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınların büyük bir özveriyle hazırladığı ürünler, ziyaretçilerden tam not alırken, emeğin sanata dönüşen hikâyesi takdir topladı. Programın ev sahibi olan Tavşantepe Mahalle Muhtarı Hacı Mustafa Kabak, serginin hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendi.

Mahallede kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlaması amacıyla yürütülen kurs faaliyetlerine destek veren Kabak, yaptığı değerlendirmede kadınların üretkenliğinin toplumun en değerli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinin birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koyduğu bu anlamlı organizasyonun, kadınların yeteneklerini sergilemeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kadınların emeklerini görünür kılan ve üretimin değerini bir kez daha ortaya koyan “Garbi YELİ Kadınların Emek Hikâyesi” Sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, Tavşantepe Mahallesi’nde dayanışma ve üretim kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.

Sergi, kadın emeğinin gücünü ve toplumun her alanında üstlendiği önemli rolü bir kez daha gözler önüne serdi.