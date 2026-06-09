Deprem sonrası riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkımının gecikmesi, beraberinde güvenlik sorunlarını da getirdi. İddiaya göre uzun süredir atıl durumda bulunan yapı, madde bağımlılarının uğrak noktası haline gelirken, çevrede yaşayan vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde büyük tedirginlik yaşıyor.

Mahalle sakinleri, binaya girip çıkan şüpheli şahısların sayısının her geçen gün arttığını belirterek, hem kendi güvenliklerinden hem de çocuklarının geleceğinden endişe duyduklarını ifade ediyor. Çevrede kötü görüntülerin oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini istiyor.

Vatandaşlar, yıkım sürecinin hızlandırılmasını ya da bina çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak girişlerin tamamen engellenmesini talep ediyor. Mahalle halkı, olası olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin soruna acil çözüm üretmesini bekliyor.

Divanlı Mahallesi sakinleri, "Yıkılacaksa bir an önce yıkılsın, yıkılamıyorsa da güvenlik önlemleri artırılsın" çağrısında bulunarak seslerinin duyulmasını istedi.