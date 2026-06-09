Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve özel gereksinimli çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Gün boyunca süren etkinliklerde özel gereksinimli çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadı.

Yüz boyama etkinlikleri, eğlenceli oyunlar, çeşitli aktiviteler ve sosyal etkinliklerle park adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Rengârenk görüntülerin oluştuğu programda çocukların neşesi ve kahkahaları etkinliğe damga vurdu.

Toplumsal dayanışma ve birlik duygusunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiği Engelsiz Bahar Şenliği’nde, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında yer almalarının önemine dikkat çekildi.

Çocukların doyasıya eğlendiği, ailelerin ise duygu dolu anlar yaşadığı etkinlik, katılımcıların hafızalarında güzel anılar bıraktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamla daha güçlü bağ kurmalarını sağlayacak etkinlik ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirterek, engelsiz bir yaşam için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.