Erdoğan,"Türkiye, bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin artık pasif bir bekleyiş içinde olmadığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye, başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dosta düşmana göstermiştir" dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Süreç hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." dedi.