Kentteki temasları kapsamında ilk olarak Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada İl Müdürü İslam Köse ve kurum personeli tarafından karşılandı.

Saha çalışanları ve bürokratlarla tek tek selamlaşıp sohbet eden Yumaklı, bakanlık teşkilatının mesai mefhumu tanımaksızın yürüttüğü özverili çalışmalardan övgüyle bahsetti.

"Personelimizle Gurur Duyuyorum"

Ziyaret sırasında bakanlık personeline yönelik olumlu geri dönüşler aldığını ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan İbrahim Yumaklı, yürütülen çalışmaların arkasındaki emeğe vurgu yaptı. Yumaklı, personelin gösterdiği gayretin kendisini gururlandırdığını belirterek çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

"Gıda Güvenliği İçin Omuz Omuza Çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme değinen Bakan Yumaklı, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz hayatımızı mesleklerimizden kazanıyoruz ama bizim Bakanlığımızın bu ülkenin insanının gıdasının garantisi olma gibi bir sorumluluğu var. Bunu da hep birlikte el ele, omuz omuza yerine getiriyoruz."

Edirne'de Yoğun Ziyaret Trafiği

Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü programının ardından Edirne’deki temaslarını aralıksız sürdürdü. AK Parti Edirne İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştiren Yumaklı, ardından bölgenin önemli tarımsal kuruluşlarından Trakya Birlik Genel Müdürlüğü’nü ve Mimar Sinan Genç Ofis'i ziyaret etti.

Tarihi Selimiye Meydanı'nda da incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve sohbet etti.