Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 855 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde düzenledikleri operasyonda A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram esrar ve 1 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA