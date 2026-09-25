Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA