Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya Tarım Bakanlığı’nın başkent Moskova’da ev sahipliği yaptığı "2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu" ana oturumuna katılarak kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında önemli bir transit ulaştırma koridoru olduğunu vurgulayan Yumaklı; veteriner güvenliğini halk sağlığı, gıda arzı ve uluslararası ticaretin merkezinde tuttuklarını ifade etti.

60 Yıl Sonra Yeniden Ortaya Çıktı

Sınır aşan hayvan hastalıklarının küresel bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, 2025 ve 2026 yıllarında tarihsel yayılım alanının dışına çıkan SAT-1 tipi şap hastalığının Türkiye’de de yaklaşık 60 yıl aradan sonra yeniden görüldüğünü açıkladı.

Tehdit karşısında Bakanlığın hızla teyakkuza geçtiğini belirten Yumaklı, Şap Enstitüsü’nün SAT-1 türüne özel aşı geliştirerek üretime başladığını müjdeledi. Mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca sahaya 23,8 milyon doz aşı sevk edildiği ve büyükbaş hayvanlarda ilk tur aşılama oranının yüzde 92 seviyesine ulaştığı bilgisi verildi.

Hayvanlara Dijital Kimlik Dönemi: GEKİS Başlıyor

Hastalıkların kontrol altına alınmasında izlenebilirliğin hayati önem taşıdığını vurgulayan İbrahim Yumaklı, yeni nesil bir takip sisteminin müjdesini verdi:

"Hastalıklarla mücadelede aşılama kadar izlenebilirlik de kritik. Bu kapsamda Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi’ni (GEKİS) hayata geçirdik. GEKİS sayesinde her büyükbaş hayvanımızın dijital bir kimliği olacak. Doğum anından itibaren sağlık verileri, aşı geçmişi ve nakil hareketleri güvenli biçimde dijital ortamda takip edilecek."

Bakan Yumaklı ayrıca, göçmen kuşların geçiş güzergahında yer alan Türkiye'de yüksek patojeniteli kuş gribi riskine karşı ticari kanatlı işletmelerindeki biyogüvenlik standartlarının da yükseltildiğini aktardı.

Türkiye'ye 21 Adet Yüksek Güvenlikli Laboratuvar Kazandırılıyor

Laboratuvar altyapısını dünya standartlarının üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yumaklı, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen dev projeyi paylaştı. Çalışmalar kapsamında Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesinin artırılacağını belirten Yumaklı; Türkiye'ye 14 adet BSL-2 ve 7 adet BSL-3 yüksek güvenlikli laboratuvar kazandırılacağını açıkladı.

Antimikrobiyal direnç ve gıda kaynaklı biyolojik tehditlerin "çiftlikten sofraya" prensibiyle izlendiğini kaydeden Yumaklı, salgın hastalıklarla mücadelede tüm ülkelere zamanında veri paylaşımı ve uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.