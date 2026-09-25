İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen kanunsuz işlemlere yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma derinleşerek devam ediyor. Piyasaları sarsan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlanırken, tutuklama kararları peş peşe geldi.

Çağlayan Adliyesi'nde Hareketli Saatler: 19 Tutuklama Daha!

Emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılık makamındaki ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan sorgulama sonucunda 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Son kararlarla birlikte dev borsa ve finans soruşturması kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 45'e ulaştı.

MASAK Devreye Girmişti: Milyonluk Transferler Mercek Altında

Soruşturmanın seyri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkere ile hareketlenmişti. Savcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirket yöneticilerine ait mali verilerin detaylıca incelenmesini talep etmişti.

Gelen talep doğrultusunda, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışları ham veri şeklinde savcılığa teslim edildi.

Dev Şirketlerin Üst Düzey Yöneticileri Tutuklanmıştı

Devam eden soruşturmanın geçmiş safhalarında da finans dünyasının tanıdık isimleri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen işlemler kapsamında:

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ,

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ,

Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ,

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ,

Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız , Antalya'da çelik kasa hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı İçeriği Görüntüle

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ,

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile birlikte çok sayıda şirket yöneticisi tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Başsavcılığın sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü bu dev operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceği belirtiliyor.