Vali İhsan Selim Baydaş Bilanço Detaylarını Paylaştı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) basın toplantısı düzenleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sahadaki son durum ve hasar tespit çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. AFAD, Karayolları, DSİ, Defterdarlık, Çevre Şehircilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirten Baydaş, faturanın ağır olduğunu vurguladı.

Vali Baydaş yaptığı açıklamada, "Metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Ekiplerimiz yaklaşık 200 noktada çalışma yürütüyor. Şu ana kadar tespit edilen araç, iş yeri, ev ve altyapı hasarlarının toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 42 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

"En Büyük Tesellimiz Can Kaybının Olmayışı"

Yaşanan büyük yıkıma ve yüksek maddi hasara rağmen afette herhangi bir vatandaşın hayatını kaybetmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Baydaş, hasarlı alanların onarımına olayın yaşandığı ilk andan itibaren başlandığını aktardı.

Öte yandan sel günü kapalı olduğu için incelenemeyen iş yerlerinin de değerlendirmeye alınacağını ve cuma gününe kadar nihai icmal raporunun tamamlanarak ilgili bakanlıklardan ödenek talebinde bulunulacağını ifade etti.

Heyelan Riski Sürüyor: 30 Hane İçin Teknik Rapor Bekleniyor

Bölgenin coğrafi yapısı ve yağışlı geçiş dönemi nedeniyle tehlikenin henüz tamamen geçmediğine dikkat çeken Vali Baydaş, heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri için vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 30 hanenin bulunduğu ve alt kısmında toprak kayması meydana gelen bölge için jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan uzman bir ekibin teknik rapor hazırladığını duyuran Baydaş, rapor tamamlanana kadar özellikle yağışlı havalarda tedbirli olunması ve riskli alanların boşaltılması gerektiğini vurguladı.

Tarım Arazileri ve Hayvancılık da Ziyan Oldu

Afetin etkilediği tek alan binalar ve yollar olmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; çaylık alanlardaki zararlar, kullanılamaz hale gelen tarım arazileri, hasar gören arı kovanları ile telef olan hayvanların tespiti de tek tek kayıt altına alınıyor.