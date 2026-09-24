Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında dev bir operasyona imza atıldı. "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye süreçleri tamamlandı.

Mali Polis Düğmeye Basmıştı: 25 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz ve teknik takip neticesinde 20 Eylül tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki sorguları ve ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısınca sorgulanan şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikten 20 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılar hakkındaki karar akşam saatlerinde açıklandı. Hakimlik, tutuklamaya sevk edilen 22 zanlıdan 20'sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Kararda, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.