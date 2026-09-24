Sanayi Kavşağı'nda Can Pazarı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sinop-Boyabat kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. T.H. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç hurdaya dönerken, içerisindeki yolcular araç içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine kısa sürede polis, sağlık ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yoğun çalışmalar neticesinde araçtan çıkarılan kişilere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan M.S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada 2 Kişi Yaralandı, Dehşet Anları Kamerada

Kazada yaralanan araç sürücüsü T.H. ile otomobilde bulunan G.Ö., ambulanslarla hemen Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden M.S.'nin cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan yaşanan feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.