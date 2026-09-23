Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden iki çelik kasanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde bir ikametten 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu iki çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Saha araştırması yapan ekipler, iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Ş.G, E.C, N.E. ve A.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çalınan ziynet eşyaları ile olayda kullanıldığı değerlendirilen spiral kesici alet ele geçirildi.

Olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi'ndeki dereye atılan çelik kasalar da bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.G, E.C. ve N.E. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.