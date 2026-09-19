Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, yaklaşık 1,5 kilo kokain ve bir miktar esrar ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek M.T, S.B. ve A.S'yi, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlıların aracında ve depo olarak kullandıkları ikamette yapılan aramalarda, 67 parça halinde 1 kilo 470 gram kokain, 18 parça halinde 20 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemeye yarayan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 800 lira, 280 avro, 140 sterlin ve 100 dolar ele geçirildi.