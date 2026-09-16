Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde yürekleri yakan bir aile katliamı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 38 yaşındaki S.F., boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gitti.

Evde Kan Donduran Saldırı

Şüpheli S.F., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkardığı evde, yanında bulunan silahla dehşet saçtı. Gözü dönen koca; boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65), kaynanası Cemile Engel (63)'e peş peşe ateş açtı.

3 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, eşi ve anne-babasının kurşunların hedefi olan Ayşegül F. ile anne ve babasının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil Zanlısı Her Yerde Aranıyor

Olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşan katil zanlısı S.F.'yi yakalamak için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Yaşanan acı olay mahallede ve tüm Türkiye'de büyük bir infial ve üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.