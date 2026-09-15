Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi, korku dolu ve bir o kadar da heyecanlı saatlere sahne oldu. Evinin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki Bünyamin Ç.’den bir süre haber alınamaması üzerine aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük çocuğun kaybolduğu ihbarı kısa sürede bölgede büyük bir hareketliliğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra endişeli aile üyeleri ve mahalle sakinleri de seferber olarak çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Karton Yığınlarının Arasında Derin Uykuda Bulundu

Saatler süren endişeli bekleyişin ve arama çalışmalarının ardından sevindirici haber geldi. 6 yaşındaki Bünyamin, kaybolduktan 8 saat sonra evinin kendi bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu. Oyun oynamanın yorgunluğuna dayanamayarak kartonların arasında uyuyakaldığı anlaşılan minik çocuğun, yapılan kontrollerde sağlık durumunun tamamen iyi olduğu belirlendi.

Büyük bir korku yaşayan aile, çocuklarını sağ salim kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, Bünyamin ailesine teslim edildi.