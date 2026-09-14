Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı S2 (Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele) Şube Müdürlüğünce, yasa dışı çevrim içi bahis ve sanal kumar sitelerinde bahis ve kumar oynanması için ödeme yapılmasına imkan sağlayan çeşitli bankalara ait IBAN hesapları ve ödeme kuruluşlarına ait 6 bin 51 hesabın bilgisinin ekran video kayıtları alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) yapılan incelemede, 6 bin 51 IBAN hesabından 5 bin 530'unun 3 bin 536 farklı gerçek kişiye ait olduğu, 506 IBAN hesabının 303 farklı tüzel kişiye ait olduğu, 4 IBAN hesabının ödeme kuruluşunun havuz hesabı olduğu ve 11 IBAN hesabının sahibinin tespit edilemediği belirlendi.

S2 Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 40 IBAN hesabına yönelik yapılan analiz çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahisten elde edilen paraların naklinde kullanılan banka hesaplarında toplamda 4 milyar 31 milyon 494 bin 171 liralık para hacminin olduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 102 şüpheliye yönelik Antalya, Bingöl, Konya ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 81 cep telefonu SIM kartına el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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