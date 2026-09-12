Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 20 bin sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.