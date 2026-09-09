Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sırasında yaşanan vicdan dolu bir an, hafızalara kazındı.

İlçeye bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede büyük paniğe yol açtı. Alevlerin tehdit ettiği evler ile ahırlar hızla tahliye edilirken, mahalle sakinleri ve ekipler alevlere karşı seferber oldu.

"Akkız"ı Güvenli Bölgeye Taşıdı

Yaşanan büyük kargaşa ve dumanlar arasında, kendisinin büyüttüğü ve "Akkız" adını verdiği keçisinin yorgun düşerek yürüyemediğini fark eden Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, örnek bir duyarlılık gösterdi. Alevlerin yaklaşmasına aldırış etmeyen küçük çocuk, keçisini sırtına yükleyerek güvenli bölgeye doğru taşımaya başladı.

O anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Fevzi Fırat Aksay'ın yangının ortasında hayvanını kurtarmak için sarf ettiği bu fedakâr çaba, çevredeki vatandaşların ve sosyal medyadaki izleyenlerin büyük takdirini topladı.