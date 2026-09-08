Antalya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde bir haftada 5 bin 86 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde motosiklet ve sürücülerin trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi, kural ihlallerine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Jandarma ekiplerinin motosikletlere yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.