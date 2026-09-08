Antalya Serik'te Korkutan Orman Yangını Kontrol Altında: Hasar Tespit Çalışmaları Başladı!

Antalya’nın Serik ilçesinde dün gece başlayan ve yerleşim yerlerine kadar sıçrayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları eş zamanlı olarak başlatıldı.

İki Mahalleye Yayıldı, Evler Zarar Gördü Yangın, Deniztepesi Mahallesi Yemişlitahta mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede Sarıabalı Mahallesi’nin Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerindeki ormanlık ve tarım arazilerine yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler hasar gördü.

Devlet Erkanı Bölgede İncelemelerde Bulundu Yangın sonrası bölgeye giden Antalya Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat, Tahsin Aksu ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin özverili mücadelesiyle yangının kontrol altına alındığını belirten Kaymakam Cemal Şahin, şu bilgileri paylaştı:

Can Kaybı Yok: Sevindirici haber olarak yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Saha Çalışması Başladı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada incelemelerini sürdürüyor.

Zarar Netleşecek: Soğutma ve hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra etkilenen toplam alan ve maddi zarar kamuoyuyla paylaşılacak.