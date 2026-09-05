Antalya'nın Alanya ilçesinde, tatil yaptığı otelin iskelesinden sığ suya balıklama atlayan kişi yaşamını yitirdi.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Arif Erman (39), iskeledeki koruma halatlarının üzerinden derinliği yaklaşık 50 santimetre olan sığ suya balıklama atladı.
İskeledeki cankurtaranın da ardından denize atladığı Erman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, Erman'ın iskelede önce atlayacağı bölgeyi kontrol ettiği, ardından geri geri giderek mesafesini ayarladığı ve koşarak koruma halatının üzerinden suya atladığı görülüyor.
Kaynak: AA