Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gece yarısını aşan duruşmada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanık savunmalarının ardından müşteki beyanları, avukat ifadeleri ve tanık anlatımları dinlendi. Psikologlar ve okul rehberlik öğretmenleri, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin geçmiş dönemdeki psikolojik durumu ve davranışlarıyla ilgili mahkemeye bilgi verdi.

Psikologlar tanık olarak dinlendi

Duruşmada görev yapan psikologlar, İsa Aras Mersinli’nin sınav sorunları, arkadaşlık ilişkileri, teknoloji kullanımı ve psikolojik durumu hakkında aileyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini anlattı.

Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehberlik öğretmeni E.İ. ise Aras’ın 5. sınıftan itibaren takip edildiğini, özellikle arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşadığını ve zaman zaman ağlama krizleriyle kendisine başvurduğunu belirtti.

Tanık öğretmen, Aras’ın 8. sınıfta okul çantasıyla kendisini boğmaya çalıştığını ve bu durumun ailesine bildirildiğini de ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktor N.E.S. de Aras’ın kollarındaki çizikleri fark ettiklerini, kendisine zarar verdiğini söylemesi üzerine adli vaka işlemi başlatılarak çocuk psikiyatrisine sevk edildiğini aktardı.

Mahkemeden ara karar

Duruşma savcısı, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti ise ara kararında Uğur Mersinli’nin tutukluluk halinin devamına, Peyman Pınar Mersinli’nin ise tahliyesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 4 Aralık’ta görülmesine karar verildi.

Tahliye kararına ailelerden tepki

Tahliye kararının ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları karara tepki gösterdi.

Hayatını kaybeden Ayla Kara’nın avukatı Özcan Kara, adliye önünde yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini belirterek, anne Mersinli’nin tahliye edilmesini eleştirdi. Kara, tahliye kararına ilişkin ayrıca reddi hakim talebinde bulunacaklarını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden çocukların aileleri de tek taleplerinin adaletin sağlanması olduğunu ifade etti.

İddianamede ağır suçlamalar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde “olası kastla yaralama” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından ceza talep ediliyor.

Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması isteniyor.

15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.