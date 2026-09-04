Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Doğukent Mahallesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının önemli merkezlerinden biri oldu.

Bölgede yapımı tamamlanan konutlarda hak sahiplerine anahtar teslim süreci başlarken, yeni evlerine kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı.

Modern mimarisi ve güvenli yapısıyla dikkat çeken yeni konutlar, Doğukent’in çehresini de değiştirdi. Yeniden inşa sürecinde yalnızca konutlar değil, bölgedeki sosyal yaşamı destekleyecek alanlar ve ticari birimler de oluşturuldu.

Öte yandan Emlak Konut tarafından Doğukent’te yürütülen daha geniş kapsamlı projede de çalışmalar büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi.

Projede 10 bin 50 konut, 793 ticari alan ve 16 ofis olmak üzere toplam 10 bin 859 bağımsız bölüm bulunuyor.

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden imar sürecinde önemli projelerden biri olan Doğukent’te konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte bölgede yeni yaşam da başlamış oldu.

Yeni evlerinin anahtarlarını teslim alan aileler, güvenli yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşarken, Doğukent de yeniden şekillenen yüzüyle Kahramanmaraş’ın önemli yaşam alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.