Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, mahallelerin yol standardını yükseltmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında Göksun’da da önemli bir çalışma daha tamamlandı.

Göksun’un kırsal mahallelerinden Yeşilköy’de gerçekleştirilen çalışma kapsamında, mahallede bulunan Cemevi’ne ulaşım sağlayan arter ile tesis bünyesindeki otopark alanı sıcak asfaltla kaplandı.

Toplam bin 500 ton sıcak asfaltın kullanıldığı çalışmayla yolun fiziki standardı yükseltilirken, Cemevi’ni ziyaret eden vatandaşların araçlarını daha güvenli ve düzenli şekilde park edebilmelerine imkân sağlayacak otopark alanı da iyileştirildi.

Geçtiğimiz yıl Cemevi’nin açılışı kapsamında mahallede gerçekleştirilen programda Yeşilköy sakinleri, Cemevi’ne ulaşım sağlayan yol ile otopark alanının yenilenmesi yönündeki taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e iletmişti.

Başkan Görgel’in talimatının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan planlamanın ardından yol ve otopark alanında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.