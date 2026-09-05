Şehrin dört bir yanında başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım ağı sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yol yenileme çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü ilçelerin başında ise Dulkadiroğlu geliyor.

İlçede mahalle mahalle yürütülen asfalt mesaisi kapsamında tamamlanan bölgelerin dışında çalışmaların devam ettiği bölgelerde de sıcak asfalt çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İstasyon Mahallesi’ndeki yollar tek tek modernize ediliyor.

Ekipler, altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan 78 bin 36’ncı sokağı baştan sona sıcak asfalt ile yeniliyor.

Gerçekleştirilecek üstyapı yatırımları sayesinde yollar daha güvenli ve konforlu hale gelirken, mahalle genelinde ulaşım standardı da önemli ölçüde artırılacak.

Aynı zamanda yeni asfalt kaplamalarla birlikte mahalle estetiğine katkı sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.