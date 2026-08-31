Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetlerini daha pratik ve erişilebilir hale getirmek amacıyla dijital çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde 65 yaş üzeri vatandaşlar ve öğrenciler, KahramanKart vize yenileme işlemlerini artık işlem merkezlerine gitmeden internet üzerinden kolayca yapabilecek.

Toplu taşıma filosunu güçlendirirken dijital altyapıyı da yenileyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle indirimli ve ücretsiz kart kullanan vatandaşların sıra beklemeden hızlıca işlem yapmasını hedefliyor.

Vize Yenileme İşlemi Nasıl Yapılacak?

Online Erişim: Öğrenci ve 65 yaş üzeri serbest kart sahipleri, işlemlerini www.kahramankart.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hızlı ve Kolay Adımlar: İnternet sitesine giriş yapan kullanıcılar, istenen bilgileri doldurarak vize uzatma sürecini saniyeler içinde tamamlayabilecek.

Yeni Uygulamanın Öne Çıkan Avantajları

Zaman Kaybı Önleniyor: Kart sahiplerinin yalnızca vize işlemi için fiziki kart işlem merkezlerine gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yoğunluk Azalıyor: İşlem merkezlerinde özellikle dönem başlarında oluşan uzun kuyrukların ve yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erişilebilir Hizmet: Yaşlı vatandaşlar ve öğrenciler için sıra beklemeden, diledikleri yerden 7/24 işlem yapma imkanı sağlanıyor.