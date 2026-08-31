Kahramanmaraş Kuddusi Baba Bulvarı’nda Kapsamlı Yenileme Başladı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen asfalt seferberliği kapsamında ekipler, gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Çalışmaların yeni adresi ise şehir merkezi ulaşımında kritik bir role sahip olan Kuddusi Baba Bulvarı oldu.

Deprem Sonrası Deforme Olan Altyapı Yenileniyor

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen kalıcı konut, iş yeri ve altyapı inşaatları nedeniyle Kuddusi Baba Bulvarı’nın yol zemininde ciddi deformasyonlar meydana geldi. Bölgedeki inşa ve altyapı faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi bulvarı kapsamlı bir dönüşüme aldı. Yenileme çalışmasıyla hem yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyacının karşılanması hem de sürücülere konforlu bir sürüş deneyimi sunulması hedefleniyor.

İlk Kat Sıcak Asfalt Serimi Başladı

Saha ekipleri, zamanla bozulan mevcut asfalt tabakasını iş makineleriyle kazıyarak temizliyor. Zemin düzeltme ve altyapı hazırlıklarının ardından ilk kat sıcak asfalt serimine geçildi. Çift yönlü olarak baştan sona sıcak asfaltla kaplanacak olan güzergâh, çalışmalar bittiğinde çok daha dayanıklı bir yapıya kavuşacak.

Peyzaj, Yürüyüş Yolları ve Aydınlatma Düzenlemesi

Kuddusi Baba Bulvarı’ndaki dönüşüm sadece asfalt serimiyle sınırlı kalmayacak. Proje dahilinde çevre ve yaya düzenlemelerine de geniş yer verilecek:

Yaya Güvenliği: Yeni yürüyüş yolları ve modern kaldırım tasarımları uygulanacak.

Kavşak ve Refüj Düzenlemesi: Trafik akışını rahatlatacak kavşak düzenlemeleri ile refüj imalatları yapılacak.

Estetik Görünüm: Peyzaj çalışmaları ve modernize edilmiş yeni aydınlatma sistemleri kurulacak.

Tüm altyapı ve peyzaj imalatlarının tamamlanmasının ardından atılacak son kat sıcak asfalt ile Kuddusi Baba Bulvarı, Kahramanmaraş şehir merkezine yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.