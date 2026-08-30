Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan M.Y. (28)’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada M.A. (27) ve S.Y. (22) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.