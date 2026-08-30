Onikişubat Belediyesi, ilçeye yönelik hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç ve iş makinesi filosunu güçlendirdi. Belediye bünyesine kazandırılan yeni hizmet araçları, düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Yeni Hizmet Araçları Tanıtım Programı, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş yaptı. Toptaş, belediyenin hizmet kapasitesini güçlendirmeye yönelik yatırımlar hakkında bilgi vererek, yeni araçların ilçenin farklı noktalarında yürütülecek çalışmalarda aktif olarak kullanılacağını ifade etti.

Toptaş: “Hizmet kapasitemizi daha da artıracağız”

Onikişubat’ın her noktasına daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Hanifi Toptaş, belediyelerin sahadaki gücünün önemli unsurlarından birinin güçlü araç ve iş makinesi filosu olduğunu vurguladı.

Yeni araçların belediyenin günlük çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan farklı alanlarda da kullanılacağını belirten Toptaş, hizmetlerin daha hızlı ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için araç filosunun güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Toptaş, yeni hizmet araçlarının Onikişubat’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yatırımların ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Onikişubat Belediyesi tarafından hizmet filosuna dahil edilen araç ve iş makineleri; temizlik, ulaşım, altyapı, üstyapı ve diğer belediye çalışmalarında kullanılacak.

Program, yeni hizmet araçlarının incelenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.