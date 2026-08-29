''Bazı zaferler vardır; yalnızca bir savaşın sonucunu değil, bir milletin karakterini, iradesini ve geleceğe yürüyüşünü anlatır. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin, vatan sevgisinin ve hiçbir güç karşısında boyun eğmeyen ruhunun tarihe altın harflerle yazıldığı kutlu bir gündür.

30 Ağustos; vatan topraklarının işgal altında olduğu, imkânların son derece sınırlı bulunduğu bir dönemde, milletimizin “Ya istiklal ya ölüm” kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile elde edilen bu büyük başarı, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, inanç ve fedakârlıkla neleri başarabileceğinin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur.

Ancak 30 Ağustos’u yalnızca bir askerî başarı olarak değerlendirmek, bu büyük destanın taşıdığı anlamı eksik bırakır. Çünkü bu sonuç; Anadolu’nun her köşesinde yükselen bir iradenin, fedakârlığın ve imanın eseridir. Cephede Mehmetçiğin cesareti kadar, evinde evladını vatan için uğurlayan annenin duası, yokluk içerisinde ordusuna destek olan milletin fedakârlığı ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyen Anadolu insanının kararlılığı bu mücadelenin temelini oluşturmuştur.

İşte bu büyük istiklal ruhunun en güçlü şekilde tezahür ettiği şehirlerden biri de Kahramanmaraş’tır.

Maraş, Millî Mücadele’nin henüz Anadolu’nun tamamında büyük bir mücadeleye dönüşmediği günlerde, işgale karşı ayağa kalkan şehirlerden biri olmuştur. Uzunoluk’ta Sütçü İmam’ın yaktığı istiklal kıvılcımı, kısa zamanda bütün şehri saran büyük bir direniş ateşine dönüşmüş; Rıdvan Hoca’nın ve Maraşlıların ortaya koyduğu cesaret, milletimizin bağımsızlık iradesinin en anlamlı örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Maraşlı, o gün yalnızca bir şehri savunmamıştır. Maraşlı; bayrağını, ezanını, inancını, vatanını ve hürriyetini savunmuştur.

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün Maraş halkı tek yürek olmuş; yokluk ve imkânsızlıklar karşısında teslimiyet yerine direnişi, korku yerine cesareti, esaret yerine istiklali tercih etmiştir. Ve nihayet 12 Şubat 1920’de Maraş, kendi azmi, cesareti ve fedakârlığıyla işgalden kurtulmuştur.

12 Şubat’ta Maraş’ta yükselen bu ses ile 30 Ağustos’ta Dumlupınar’dan bütün Anadolu’ya yayılan büyük askerî başarı, aslında aynı ruhun iki güçlü ifadesidir. Maraş’ta başlayan direniş, Anadolu dört bir yanda aynı istiklal iradesiyle birleşmiş; şehirlerin cesareti, milletin ortak iradesine dönüşmüş ve nihayet 30 Ağustos’ta Millî Mücadele’nin kaderini belirleyen büyük bir sonuca ulaşmıştır.

Kahramanmaraş’ın istiklal ruhu yalnızca tarih sayfalarında değil, şehrimizin kültüründe ve edebiyatında da yaşamaya devam etmiştir. Maraş’ın yetiştirdiği güçlü kalemler; Necip Fazıl Kısakürek’ten Nuri Pakdil’e, Cahit Zarifoğlu’ndan Rasim Özdenören’e, Erdem Bayazıt’tan Abdurrahim Karakoç’a uzanan zengin bir edebiyat geleneğiyle bu şehrin taşıdığı bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millet fikrini sözle ve düşünceyle geleceğe taşımıştır.

Çünkü Kahramanmaraş’ta istiklal önce bir duruş, sonra bir destan, ardından da bir fikir ve edebiyat mirası olmuştur. Bu şehirde silahla savunulan vatan, kalemle de savunulmuş; 12 Şubat’ta yükselen istiklal ruhu, nesilden nesile aktarılan güçlü bir kültür ve medeniyet anlayışına dönüşmüştür.

Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızın canı, kanı ve fedakârlığı pahasına bizlere emanet ettiği bağımsızlığımızı korumak, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır.

Bizler; Sütçü İmam’ın cesaretini, Rıdvan Hoca’nın kararlılığını, Maraş halkının birlik ve beraberliğini ve Millî Mücadele kahramanlarımızın fedakârlığını yalnızca geçmişin hatıraları olarak değil, geleceğimizi aydınlatan birer rehber olarak görüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadelemizin bütün kahramanlarını, Kahramanmaraş’ın istiklal mücadelesinde canını ortaya koyarak bu şehre “Kahraman” unvanını kazandıran aziz ecdadımızı, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.''

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu büyük mücadelenin mirası olan bağımsızlığımız ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi