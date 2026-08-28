Bu kapsamda Doğukent’te yeniden inşa edilen konutlarda hak sahiplerine anahtar teslimleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker ve Sur Yapı İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk Elmas, hak sahibi aileleri yeni evlerinde ziyaret ederek anahtarlarını teslim etti ve mutluluklarına ortak oldu.

Sur Yapı İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk Elmas, Doğukent’te yaşanan bu anlamlı buluşmadan büyük mutluluk duyduğunu belirterek devletin deprem bölgesinde ortaya koyduğu yeniden inşa iradesine dikkat çekti.

Elmas yaptığı açıklamada: “Bugün burada çok büyük bir mutluluk yaşadım. Devletimizin gücünü ve milletimiz için neler yapabildiğini bir kez daha gördüm. Artık ben de fahri bir Kahramanmaraşlıyım. Bundan sonra bu şehrin ne sorunu varsa çözümüne katkı sunmak, Kahramanmaraş’ın yanında olmak için her zaman buradayım.” İfadelerine yer verdi.

Elmas ayrıca, konutların yapım ve teslim sürecinde gösterdiği yakın ilgi, koordinasyon ve katkılarından dolayı Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker’e teşekkür etti.

Depremin yaralarının sarılması ve hak sahibi vatandaşların bir an önce güvenli yuvalarına kavuşması için yürütülen süreçte Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür’ün de çalışmaları yakından takip ederek önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Doğukent’in yeniden ayağa kaldırılmasında emeği bulunan tüm kurumlara, yüklenici firmalara, mühendislere ve sahada gece gündüz çalışan emekçilere teşekkür edildi.

Ayrıca deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür edildi.