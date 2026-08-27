Kahramanmaraş’ta coşkuyla devam eden Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece eğlenceye değil önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapıyor. Fuar alanında stant kuran Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, her yaştan vatandaşa bağımlılıkla mücadele bilinci aşılamak için yoğun bir çalışma yürüttü.

8 Bin Vatandaşa Doğrudan Ulaşım Sağlandı

Fuar boyunca gönüllüleriyle birlikte sahada aktif rol oynayan Yeşilay, ziyaretçilere kurumun yürüttüğü faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele yöntemlerini aktardı.

Çocuklar İçin Özel Bilinçlendirme: Minik ziyaretçilere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, dijital çağın en büyük risklerinden biri olan internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda rehberlik edildi.

Yetişkinlere Farkındalık: Yetişkin ziyaretçilere ise tütün, alkol, teknoloji ve benzeri zararlı alışkanlıkların zararları anlatılarak farkındalık çalışmaları yapıldı.

YEDAM Tanıtımı: Vatandaşlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) ücretsiz destek hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Başkan Adnan Alagöz: "Çalışmalarımızı Geniş Kitlelere Anlatıyoruz"

Fuarın önemine değinen Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, her fırsatı toplumu bilinçlendirmek için değerlendirdiklerini belirtti. Kahramanmaraş’tan binlerce insanın fuara akın ettiğini vurgulayan Alagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’tan birçok insan buraya geliyor ve etkinliklere katılıyor. Biz de bu büyük fırsatı değerlendirerek vatandaşlarımıza Yeşilay’ı ve YEDAM’ın çalışmalarını anlatıyoruz. Herkesin Yeşilay’ın ne yaptığını bilmesini istiyoruz. Stantlarımızda çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza bilgilendirici dergi ve broşürler dağıtarak fuar boyunca 7-8 bin kişiye ulaştık. Etkinliklerimizi fuarın sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

Dağıtılan broşürler, dergiler ve birebir bilgilendirmelerle fuar alanında bağ kuran Yeşilay gönüllüleri, ziyaretçilerden tam not aldı.