Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına renk katan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin köklü değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra el emeği ve kadın üreticilerin çalışmalarının da geniş kitlelerle buluşmasına vesile oluyor.

KAFUM Fuar Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayan fuar, birbirinden renkli stantlarıyla vatandaşlara keyifli bir alışveriş ve keşif deneyimi sunuyor. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, farklı alanlarda faaliyet gösteren stantları gezerken Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı bünyesinde hazırlanan el sanatları çalışmalarını da yakından inceleme fırsatı buluyor.

Ahşap boyama, resim, deri işleme, makrome, örgü, tezhip ve geleneksel süsleme gibi pek çok farklı alanda hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Usta ellerden çıkan birbirinden zarif çalışmalar, fuarın renkli atmosferi içerisinde sanatseverlerle buluşurken; el sanatlarına ilgi duyan vatandaşlar da stantlara yoğun ilgi gösteriyor.

Emek, sabır ve estetik anlayışının harmanlandığı ürünler, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Vakıfta faaliyet gösteren kadın üreticiler, kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden değerli ürünleri fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. El emeği ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturma imkânı bulan kadın üreticiler, hem üretimlerini tanıtıyor hem de emeklerinin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlıyor.

Kadınların üretime katılımını destekleyen bu anlamlı buluşma, fuarın sosyal yönünü de güçlendirirken, kadın emeğinin görünür kılınmasına ve yerel üretimin desteklenmesine önemli katkı sunuyor.