Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen kutlama programında Kahramanmaraş da kurduğu otağ ile yerini aldı.

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan otağ, etkinlik alanının yoğun ilgi gören noktalarından biri oldu. Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan otağda Kahramanmaraş’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler tanıtıldı.

Kahramanmaraş’ın Kültürel Mirası Ahlat’ta Tanıtıldı

Kahramanmaraş’ın köklü tarihinden gelen geleneksel değerlerin ve kültürel mirasın ziyaretçilere aktarıldığı otağda, şehre özgü el sanatları ve el işi ürünler sergilendi. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş mutfağının öne çıkan yöresel lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şehrin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerlerin tanıtıldığı alanda ziyaretçiler, Kahramanmaraş’ın geleneksel yaşam kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Otağ, özellikle Kahramanmaraş’ı daha yakından tanımak isteyen yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Maraş Dondurması ve Fıstık Ezmesine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş’ın gastronomi alanındaki en önemli marka değerleri arasında yer alan tescilli ürünler de organizasyonda öne çıktı. Dünyaca tanınan Maraş Dondurması ile Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinden Fıstık Ezmesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Şehrin kendine özgü tatlarının ikram edildiği otağda misafirler, Kahramanmaraş mutfağının lezzetlerini deneyimleme imkânı bulurken, şehrin gastronomik değerleri hakkında da bilgi sahibi oldu. Böylece Kahramanmaraş’ın yalnızca tarihi ve kültürel mirası değil, yöresel mutfak zenginliği de geniş bir kitleye tanıtıldı.

Kısa Şalvar ve Karakucak Güreşleri Ahlat’ta Yaşatıldı

Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin önemli unsurlarından olan geleneksel sporlar da organizasyonda özel bir yer tuttu. Kahramanmaraş’la özdeşleşen kısa şalvar ve karakucak güreşleri, Ahlat’taki etkinlik alanında gerçekleştirilen gösterilerle ziyaretçilerle buluşturuldu. Kahramanmaraşlı pehlivanların millet bahçesinde güreş tutması, organizasyona renk katarken geleneksel güreş kültürünün de geniş kitlelere aktarılmasına vesile oldu.

Pehlivanların sergilediği mücadele, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılması ve Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinin farklı coğrafyalarda tanıtılması açısından önemli bir buluşma olan organizasyonda, şehrin kadim güreş geleneği de güçlü bir şekilde temsil edildi.

Kahramanmaraş’ın Tanıtımına Katkı Sağladı

Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kapsamında Ahlat’ta gerçekleştirilen 3 günlük program, farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen ziyaretçileri bir araya getirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin etkinlik alanında kurduğu otağ ise şehrin tanıtımına önemli katkı sağladı. Tarihi, kültürü, el sanatları, gastronomisi ve geleneksel sporlarıyla Kahramanmaraş’ın çok yönlü bir şekilde tanıtıldığı organizasyonda, ziyaretçilere şehrin sahip olduğu zenginlikleri yakından tanıma fırsatı sunuldu.