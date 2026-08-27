Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle devam ediyor. Fuarın son günlerine yaklaşılırken müzikseverleri sevindirecek bir konser daha düzenlenecek. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 28 Ağustos Cuma günü Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Tuğçe Kandemir, sahne performansıyla fuar alanındaki müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Kandemir, konser boyunca sevilen eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Saat 21.30’da sahne alacak Kandemir; “Bir Hayal”, “Kıyamıyorum Sana”, “Kara Gözlüm”, “Bari”, “Ah Ellerim Kırılaydı”, “Açıldı Kapılar”, “Hazin Geliyor” ve “Kalbim Kırgın” gibi sevilen parçalarının yanı sıra repertuvarındaki farklı eserleri müzikseverler için seslendirecek.

Müzikseverlere Davet

Geleneksel Ağustos Fuarı’nın son günlerine doğru yaklaşılırken düzenlenecek Tuğçe Kandemir konseri, fuarın renkli programında önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverler davet edildi.