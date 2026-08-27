Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Selçuklu Mahallesi Hacı Ali Özal Caddesi ile 58035 Sokak kesişiminde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, yere düşen İ.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İ.Y.’nin oturduğu yerden ayağa kalktıktan kısa süre sonra yere düştüğü öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde İ.Y.’nin vücudunda darp, cebir veya kesici-delici alet izine rastlanmadığı bildirildi.

İ.Y.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.