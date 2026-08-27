Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kadim tarihini ve kültürel mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor. Şehrin yaklaşık beş asırlık ticaret kalbi olan Saraçhane Meydanı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı çevre düzenlemesiyle tarihi kimliğine yakışır yepyeni bir yüze kavuştu.

Anıtlar Kurulu Onayıyla Özgün Mimariye Sadık Kalındı

Tarihi dokunun titizlikle korunduğu projede, çalışmalar tamamen Anıtlar Kurulu'nun izni ve denetiminde yürütüldü. Bu kapsamda Belediye Çarşısı’ndan Saraçhane Meydanı’na geçişi sağlayan kritik giriş koridoruna özel bir üst örtü uygulaması yapıldı.

Çarşının özgün mimarisine birebir uyumlu olarak tasarlanan üst örtü sayesinde esnaf ve ziyaretçiler güneş, yağmur gibi olumsuz hava şartlarından korunaklı hale getirildi.

Uygulama, hem bölgenin kullanım konforunu artırdı hem de tarihi alandaki görsel bütünlüğü zirveye taşıdı.

Dükkân Cephelerinde Tarihi Bütünlük Sağlandı

Çarşı içindeki estetik uyumu yakalamak adına titiz bir mesai harcayan ekipler, meydana cephe veren iş yerlerindeki uyumsuz ve eski tenteleri tamamen kaldırdı. Yerlerine ise:

Çarşının kadim mimari kimliğiyle tam uyumlu,

Estetik açıdan göz yormayan,

Tarihi dokuyu ön plana çıkaran modern ve şık sundurmalar inşa edildi.

Bu değişimle birlikte dükkân cephelerinde son derece sade, düzenli ve nostaljik bir görünüm elde edildi.

Kahramanmaraş Turizmine Güçlü Bir İvme Kazandırılacak

Yapılan bu nitelikli dokunuşlar, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline doğrudan katkı sunacak. Dört mevsim boyunca rahatlıkla ziyaret edilebilecek niteliğe kavuşan Saraçhane Meydanı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürecek. Ziyaretçiler artık bu tarihi atmosfer içerisinde geleneksel el sanatlarını yakından inceleyebilecek, yöresel lezzetleri keşfedebilecek ve şehrin zengin kültürünü çok daha konforlu bir ortamda deneyimleyebilecek.