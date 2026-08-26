Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler ve aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

18, 19 ve 23 Ağustos 2026 tarihlerinde kent merkezi ve Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda; 845 adet sentetik ecza hapı, 30,42 gram sentetik kannabinoid (AMG) hammaddesi, 2 adet Ecstasy hapı,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K., Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.