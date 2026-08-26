Kahramanmaraş’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yalnızca konser ve eğlence etkinlikleriyle değil, çocuklara yönelik özel çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Fuarın sponsorları arasında yer alan Vakıf Katılım’ın standında gerçekleştirilen origami etkinliği, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Origami eğitmenlerinin yönlendirmesiyle renkli kağıtları özenle katlayan çocuklar, farklı hayvan figürleri ve oyuncaklar ortaya çıkarıyor.

Çocukların hem eğlenmesini hem de el becerilerini geliştirmesini amaçlayan etkinlikte, minik ziyaretçiler yaptıkları figürleri yanlarında götürerek fuardan kendilerine özel bir hatıra ile ayrılıyor.

Origami çocukların dikkat ve sabır becerilerini destekliyor

Etkinlikte çocuklara origami sanatını tanıtan eğitmen Atilla Yurtkul, fuarın ilk gününden itibaren stantta çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Origaminin yalnızca kağıt katlama etkinliği olmadığını ifade eden Yurtkul, çocukların figürleri oluştururken dikkat, sabır ve konsantrasyon becerilerini de kullandığını söyledi.

Her gün çok sayıda çocuğun standı ziyaret ettiğini belirten Yurtkul, çocukların kendi emekleriyle hazırladıkları oyuncakların onlar için kalıcı bir anıya dönüştüğünü kaydetti.

“Yaptığım oyuncağı odama koyacağım”

Origami etkinliğine katılan çocuklardan Büşranur Aygün ise bu sanatla ilk kez tanıştığını söyledi. Renkli kağıtları farklı şekillere dönüştürmenin kendisi için oldukça eğlenceli olduğunu anlatan Aygün, hazırladığı oyuncağı odasında saklayacağını belirtti.

Kağıtlarla çalışmayı çok sevdiğini ifade eden Aygün, ilerleyen süreçte daha farklı figürler ve hayvanlar yapmayı öğrenmek istediğini dile getirdi. Etkinliğe katılan bir diğer öğrenci Melek Çağla Uzun da kendi oyuncağını yapmanın kendisi için keyifli ve farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Fuarın çocuklara yönelik etkinlikleri ilgi görüyor

Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, kent sakinlerini farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Çocukların aktif olarak katılabildiği origami çalışması da fuar alanında ailelerin uğrak noktalarından biri olurken, minik ziyaretçiler kendi elleriyle hazırladıkları figürlerle keyifli vakit geçiriyor.

Renkli kağıtların çocukların hayal gücüyle şekillendiği etkinlik, fuarın en dikkat çeken çocuk aktiviteleri arasında yer alıyor.