Kahramanmaraş’ta kültür, sanat ve manevi değerleri buluşturan anlamlı organizasyonlara bir yenisi daha ekleniyor. Mevlid Kandili vesilesiyle müjdesi verilen ve Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi, şehrin manevi iklimine büyük bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

İslam tarihinin izlerini taşıyan bu eşsiz buluşma için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, protokol imzaları da atıldı.

Başkan Toptaş ve İl Müftüsü Güller Protokolü İmzaladı

Serginin hazırlıkları kapsamında Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'i makamında misafir etti. Gerçekleştirilen görüşmede serginin tüm detayları masaya yatırılırken, ortak iş birliği protokolü iki isim tarafından coşkuyla imzalandı.

İslam tarihinin manevi mirasını vatandaşlarla buluşturmanın büyük bir şeref olduğunu belirten Başkan Hanifi Toptaş, projenin önemine dikkat çekti.

Hangi Emanetler Sergilenecek? Ne Zaman Ziyaret Edilebilecek?

Abdülhamithan Camii çatısı altında yer alan Abdülhamit Han Diyanet Gençlik Merkezi, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen çok özel hatıralara ev sahipliği yapacak.

Ziyaret Tarihleri: 4 Eylül 2026 Cuma – 13 Eylül 2026

Yer: Abdülhamit Han Diyanet Gençlik Merkezi (Abdülhamithan Camii Yanı)

Sergide; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e, Ehl-i Beyt’e, Sahabe-i Kirama ve İslam tarihinin şanlı şahsiyetlerine ait pek çok mukaddes emanet ile orijinal Kâbe örtüleri Kahramanmaraşlıların ziyaretine sunulacak.

Başkan Toptaş’tan Vatandaşlara Davet: “Bu Manevi Atmosferi Birlikte Yaşayalım”

Tüm Kahramanmaraş halkını, gençleri ve şehir dışından gelecek misafirleri bu anlamlı sergiye davet eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi: